QR kod kullananlar dikkat! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Restoran menülerinden müze biletlerine, fatura ödemelerinden otopark sistemlerine kadar hayatımızın pek çok alanında kolaylık sağlayan QR kodlar, siber suçlular için yeni bir güvenlik tehdidi oluşturuyor.

Uygulama indirme, ödeme yapma, internet sitesi açma, kampanya katılımı ya da bağış gibi işlemlerde sıkça kullanılan bu kodlar, kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edilerek kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendirmek için kullanılıyor.

Uzmanlar, dolandırıcıların bankalar veya popüler dijital platformlar gibi görünen sahte web sayfaları oluşturup, QR kodlar aracılığıyla kullanıcıları bu sitelere çektiğini ve giriş bilgilerini çalmaya çalıştığını vurguluyor.

Ayrıca, bazı durumlarda QR kodlar üzerinden zararlı yazılımlar cihazlara bulaşabiliyor.

Özellikle güvenlik koruması yeterli olmayan cihazlarda bu yazılımlar, kalıcı hasarlara ve önemli veri kayıplarına yol açabiliyor.

SAHTE KAMPANYALARLA TUZAK KURUYORLAR

Siber suçlular, yılbaşı, bayram gibi özel dönemler ve cazip indirim fırsatlarını fırsat bilerek sahte QR kodlar üretmeye başladı.

Bu kodlar, kullanıcıları kandırarak farkında olmadan dolandırıcıların hesaplarına para göndermelerine neden oluyor.

Uzmanlar, dolandırıcıların sadece maddi kayıplara yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda kullanıcıların cihazlarını doğrudan korsanların kontrolündeki Wi-Fi ağlarına bağlayarak iletişim ve kişisel verilerini de riske attığını belirtiyor.

Siber güvenlik yetkilileri, özellikle özel günlerde ve kampanya dönemlerinde kullanılan QR kodlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Kullanıcıların, sadece güvenilir kaynaklardan gelen QR kodları kullanmaları ve telefonlarının güvenlik yazılımlarını güncel tutmaları öneriliyor. Aksi halde hem maddi hem de kişisel bilgiler açısından ciddi tehlikelerle karşılaşılabilir.