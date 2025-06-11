Radar cezası ne zaman sisteme düşer? e-Devlet trafik cezası sorgulama ekranı

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Hız limitlerini aşan sürücüler için radar ve EDS denetimleri de sıklaştırıldı.

Trafik ihlallerine yönelik cezaların artırıldığı yeni Karayolları Trafik Kanunu düzenlemesiyle birlikte, ceza tutarlarında da ciddi artışlar yaşandı.

Artan trafik kontrolleri ve yeni düzenlemelerle birlikte, radar ve EDS sistemlerinden kesilen cezaların nasıl ve ne zaman görülebileceği merak ediliyor.

Peki, radar cezası ne zaman sisteme düşer? Trafik cezaları nasıl kontrol edilir? İşte detaylar…

RADAR (HIZ) CEZASI NE ZAMAN SİSTEME DÜŞER?

Radarla tespit edilen hız ihlalleri, genellikle 3 ila 10 gün içinde e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)sistemine yansıyor. Eğer ceza bir trafik polisi tarafından doğrudan kesilmişse, bu bilgiler anlık olarak sisteme işlenebiliyor.

Tebligat süresi ise 10 ila 30 gün arasında değişiyor. Ceza sürücüye ulaştıktan sonra, 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa %25 indirim avantajından yararlanılabiliyor.

TRAFİK CEZASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Araç sahipleri, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yaparak, “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” hizmeti sayesinde araçlarına ait tüm trafik cezalarını öğrenebiliyor.

E-DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA EKRANI