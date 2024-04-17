Rakam kesinleşti! Emeklilere haziran müjdesi; Hesaplar bayram edecek...

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Emekli vatandaşlara yapılan jestler, cepleri güldürüyor.
Emeklilerin elini bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikramiyelere zam yaptı.
Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki kez ödenen bayram ikramiyesinin ilki yatırıldı.
Milyonlarca emeklinin faydalandığı ikramiyenin ikincisi bekleniyor.
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İkramiye yolda
2024 yılında Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak, 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.
Emeklilerin bayram ikramiyesi ise en geç 1 hafta önceden hesaplarında olacak.