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Rakam kesinleşti! Emeklilere haziran müjdesi; Hesaplar bayram edecek...

Rakam kesinleşti! Emeklilere haziran müjdesi; Hesaplar bayram edecek... Milyonlarca emeklinin beklediği ikinci bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Ramazan ayında cebine 3 bin lira koyan emekliler, haziran için de hesaplarını kontrol ediyor.