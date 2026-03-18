Ramazan 2026 son sahur saatleri: İl il imsak vakitleri

2026 Ramazan ayının son gününe girilirken, milyonlarca Müslüman son sahur için hazırlıklarını yapıyor.

Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından, Ramazan’a veda ederken son imsak vakitleri büyük önem taşıyor.

2026 yılı imsakiye takvimine göre Ramazan'ın son sahuru 18 Mart'ı 19 Mart'a bağlayan gece yapılacak.

Türkiye genelinde il il değişen sahur saatleri ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İşte, 2026 Ramazan'ının son sahuruna ait imsak vakitleri...

SON SAHUR VAKİTLERİ 2026:

İstanbul: 05.38

Ankara: 05.24

İzmir: 05.49

Bursa: 05.39

Antalya: 05.36

Adana: 05.18

Konya: 05.28

Gaziantep: 05.09

Şanlıurfa: 05.04

Kocaeli: 05.34

Mersin: 05.21

Diyarbakır: 04.57

Muğla: 05.45

Hatay: 05.15

Manisa: 05.47

Mardin: 04.56

Trabzon: 04.55

Ordu: 05.02

