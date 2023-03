Ramazan'ın ilk günü yapılacak ibadetler neler? İşte okunacak sure, zikir, dua ve tespihler... 23 Mart günü üç ayların sonuncu olan Ramazan'ın ilk günü olacak. Ramazan'ın gelişiyle beraber bu ayda yapılacak ibadetler araştırılmaya başlandı. Mübarek aylardan olan Ramazan'da okunacak sure, zikir ve tespihler pek çok vatandaşın odağında yer aldı. Peki Ramazan'ın ilk günü yapılacak ibadetler neler? İşte okunabilecek sure, zikir ve tespihler...

Ramazan ayında gerçekleştirilecek ibadetler pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu hakkında yazılar yayınlandığı biliniyor. Pek çok vatandaş ilk teravih namazının ardından ilk oruç ile Ramazan ayına başlamış olacak. Ramazan ayında oruç dışında okunabilecek dua, zikir ve sureler de merak konusu oldu. İşte Ramazan ayının ilk günü yapılacak ibadetler... Ramazan ayının ilk gününde hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayının ilk günü bu sene 23 Mart tarihinde idrak edilmiş olacak. Bu tarihte okunabilecek dualar sorgulanıyor. İlk gün, oruç tutulup Fetih Suresi okunması gerektiği biliniyor. Ayrıca İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim okunmalı. Zekat ile fitre verilmeli ve bu ayda bolca farklı dualar da edilmeli. Ramazan ayında oruç tutmak, teravih namazı kılmak, Kuran okumak, bolca dua etmek, namazları toplu olarak cemaatle kılmak, iftar yapmak ve toplu olarak iftar yapmak, sahur yapmak ibadetleri yapılmalıdır. Ayrıca bolca Kelime-i Tevhid söylenmeli, Ramazan umresi yapılmalı, sabır dilemeli, af dilemeli ve insanlara iftarda ikramlar edilmelidir. Ramazan ayında çekilebilecek zikirler Ramazan ayının ilk günü olarak bilinen Çarşamba gününde "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh" (Allah'a istiğfar eder, beni affetmesini dilerim.) tövbe istiğfar tespihi çekilmelidir. Perşembe günü "Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym" (Allah büyüktür ve onu hamd ile tespih ederim.) tespihi ve Cuma günü ise "Allah" tespihi çekilmesi uygundur. Ayrıca Ramazan ayının ilk 10 günü arasında günde 100 defa 'Ey iman edenlerin en merhametlisi' manasına gelen "Ya Erhamerrahimin" tesbihi çekilmelidir. Ramazanın 11 ve 20. günleri arasında günde 100 kez 'Ey günahları bağışlayan' anlamını taşıyan "Ya Gaffarez Zünü" tesbihi çekilmelidir. Ramazan ayının 21 ila 30. günlerinde ise yine 100 defa 'Ey iyileri koruyan' anlamına gelen "Ya Atikarrikab" tesbihi çekilmesi uygundur. Ramazan ayında yapılacak dualar "Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35) "Ey Rabbim! Beni; bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi ameller işlemeye sevk et. Beni rahmetinle iyi kullarının arasına kat." (Neml Suresi, 19. ayet)