Rastgele verilmiyor: TC kimlik numaranıza dair ilginç gerçekler Kimlik numaralarınızın rastgele bir sayıdan çok öte olduğunu biliyor muydunuz...

• Vatandaşlar arasında yaygın olarak kullanılan isim benzerliğinden dolayı ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılması

• Birey kimlik tespitinin hızlı bir şekilde yapılmasının sağlanması

• Bireyin doğumundan itibaren tüm işlemlerinin ortak bir numara ile yürütülmesinin sağlanması

• Kamu kuruluşları arasında bilgi alışverişlerinin kolaylaştırılması, vatandaşa daha hızlı ve güvenli hizmet verilmesinin sağlanması

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda "T.C Kimlik Kartı" kavramı hayatımıza girmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllardır yürüttüğü MERNİS uygulamasının hayata geçmesiyle her vatandaşın nüfus cüzdanında bulunan bir numaradır.

28 Ekim 2000'de her Türk vatandaşına tek bir Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilerek uygulamaya alınmıştır.

Çoğu vatandaş, bu numaraların rastgele verildiğini sanır. Ancak arkasında bir mantık ve algoritma mevcuttur.

Hata şansı sıfır

T.C kimlik no'ların üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermektedir. Bu algoritmayı kullanan oluşturucularla yaklaşık 900 milyon kadar geçerli T.C. kimlik numarası üretilebilmektedir.

Sağlaması da mevcut

Ayrıca; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

İlk kimlik numarası

Mustafa Kemal Atatürk ilk TC Kimlik numarasını aldığı için '100000001' numarası verilmiştir.

Doğrulama teknikleri ile 10. ve 11. rakamlar hesaplanarak bulunan 10000000146 Atatürk'ün TC Kimlik numarası olarak kayıtlara geçmiştir.