Real Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin nefes kesen yarı final mücadelesi devam ediyor!
Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak olan rövanş maçı, futbol tutkunlarını ekrana başına kilitleyecek.
İspanyol devi Real Madrid, evinde Almanya'nın güçlü temsilcisi Bayern Münih'i ağırlıyor.
İlk maçta 2-2'lik beraberlikle ayrılan iki takım arasındaki mücadele, final yolunda kritik bir adım olacak.
Heyecanın dorukta olduğu bu maç öncesinde futbolseverler, maçın yayın saatini, kanalını ve muhtemel kadroları araştırıyor. İşte merak edilenler…
Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final Real Madrid - Bayern Münih rövanş maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak.
Karşılaşma TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın galibi, Dortmund ile 1 Haziran tarihinde final maçına çıkacak.
Muhtemel 11'ler
Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Kroos, Tchouameni, Valverde; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.
Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Upamecano, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Kane