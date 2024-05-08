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Real Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Bayern Münih'i ağırlayacak. Heyecan giderek artarken, maçın detayları da merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...