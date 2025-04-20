Rekabet Kurumu onayladı: Otomobil sektörünün dünya devleri Türkiye’de tek çatı altında!

Haber Merkezi

Tofaş, otomobil sektöründe büyük bir yankı uyandıran çarpıcı bir satın almaya imza attı. Rekabet Kurumu tarafından onaylanan satın alma işleminin ardından Tofaş, Stellantis Türkiye’yi bünyesine kattı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek Tofaş Türk Otomobil AŞ'nin, Stellantis N.V'ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ'nin devralma işlemine izin verildiğini açıkladı.

Devralma işleminin tamamlanmasının ardından Tofaş’ın halihazırda distribütörlüğünü yaptığı Alfa Romeo, FIAT, Jeep ve Maserati markalarına ek olarak, Citroën, DS Automobiles, Opel ve Peugeot markalarının da Türkiye distribütörlüğünü üstlenecek.

256 MİYON EUROLUK PROJE YOLDA!

Türkiye otomotiv sektöründe dengeleri değiştirecek yeni bir yatırım duyuruldu. Tofaş, devralma süreciyle eş zamanlı olarak, 256 milyon Euro değerinde yeni bir hafif ticari araç projesi için düğmeye bastı. Çoklu enerji platformuna sahip olacak bu yenilikçi araçların üretimi, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Bursa’daki tesislerde başlayacak.

Yıllık 150 bin adet üretim kapasitesi hedefiyle hayata geçirilecek proje, sadece Türkiye pazarıyla sınırlı kalmayacak. Tofaş, bu araçları Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgelerine de ihraç etmeyi planlayarak küresel pazarda da rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Söz konusu çoklu enerji altyapısı ile üretilecek araçlar hem içten yanmalı motorlarla hem de elektrikli versiyonlarıyla piyasaya sunulabilecek. Böylece Tofaş, sürdürülebilir mobilite vizyonuna bir adım daha yaklaşmış olacak.