Rekabet Kurumu onaylandı: Medya devlerinin devir işlemleri gerçekleşti

Haber Merkezi

Medya sektöründe güçlü bir konumda bulunmalarına rağmen Park Grubu medya alanındaki faaliyetlerini sonlandırarak maden sektörüne odaklanacağı duyurmuştu.

Tamamıyla maden sektörüne yönelecek olan Park Grubu, Ciner Yayın Holding’deki hisseleri hakkında devir başvurusu Rekabet Kurumu tarafından onaylandı.

Söz konusu hisselerin devri için, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji gibi eğitim kurumlarının da sahibi olan Can Grubu ile bir anlaşma imzalanmıştı.

Söz konusu değişimin medya sektöründe yeni bir soluk kazanacağı vurgulanırken Rekabet Kurumu tarafından onaylanan devir işlemlerinin ardından Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT Can Grubu bünyesine geçti.

O İSİM YÖNETECEK!

Ekol TV’de yer alan habere göre, Rekabet Kurumu onayının ardından tamamlanan devir işlemlerinin ardından, Can Grubu'nun medya yatırımları Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yönetilecek.

Can Grubu, yaptığı açıklamada, "Park Grubu'nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir" ifadelerine yer verilmişti.