Reşat altın ile Hamit altın arasındaki fark nedir?

Hüseyin Topuz

Reşat altın ve Hamit altın, Türkiye'de altın yatırımcıları ve koleksiyoncuları arasında oldukça popüler iki altın türüdür.

Reşat altın ve Hamit altın, Osmanlı İmparatorluğu döneminde basılan iki farklı türde altın paradır.

Her iki altın türü de dönemin ekonomik ve ticari hayatında büyük bir rol oynamış, zenginlik sembolü olarak kabul edilmiştir.

Reşat altını, II. Abdülhamid döneminde basılmaya başlanmış olup, Osmanlı sikkeleri arasında en bilinen ve yaygın olarak kullanılan altınlardandır.

Öte yandan Hamit altını, Sultan Abdülmecid dönemine dayanmaktadır ve kendine özgü tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekmektedir.

Reşat altın ile Hamit altın aralarındaki farkları şöyle özetleyebiliriz...

Tarih ve Dönem

Reşat Altın: Sultan V. Mehmed Reşat döneminde (1909-1918) basılan altın paradır.

Hamit Altın: Sultan II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) basılan altın paradır.

Ağırlık ve Saflık

Her iki altın türü de genellikle benzer ağırlıklara ve saflıklara sahiptir. Genellikle 22 ayar altından yapılmıştır ve yaklaşık 7.2 gram ağırlığındadır.

Tasarım ve Görsel Özellikler

Reşat Altın: Üzerinde Sultan V. Mehmed Reşat'ın tuğrası ve basım tarihi bulunur. Ayrıca arka yüzünde "El-Ghazi" yazısı yer alır.

Hamit Altın: Üzerinde Sultan II. Abdülhamid'in tuğrası ve basım tarihi bulunur. Arka yüzünde "Adli" yazısı ve "Darphane-i Amire" damgası vardır.

Değer ve Koleksiyon

Her iki altın da koleksiyoncular arasında değerlidir, ancak döneme ve basım yılına göre değerleri değişebilir. Genel olarak, daha nadir olan Hamit altınları daha yüksek koleksiyon değeri taşıyabilir.

Kullanım Alanları

Bu altın paralar genellikle ziynet eşyası olarak kullanılırken, aynı zamanda yatırım aracı olarak da tercih edilmiştir. Bu farklılıklar, Reşat altın ve Hamit altının tarihi, görsel ve kullanımsal olarak nasıl ayrıldığını ortaya koyar.