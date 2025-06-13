Resimdeki kedi nerede? Görenlerin sadece %5’i ilk bakışta fark ediyor!

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Dikkat gerektiren optik illüzyonlar ve görsel zeka testleri sosyal medyada yine gündemde.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde gizlenmiş kedi, kullanıcıların gözünden kaçıyor. "Resimdeki kedi nerede?" sorusunu yanıtlayabilenler ise kendilerini şanslı sayıyor.

Görseldeki detaylar arasında ustalıkla kamufle olmuş olan kediyi bulmak, güçlü bir dikkat ve görsel algı gerektiriyor.

Bu tarz bulmacalar, özellikle dikkat dağınıklığını azaltma ve gözlem becerilerini artırma amacıyla sıklıkla tercih ediliyor.

Siz de dikkat yetinizi test etmek istiyorsanız bu görsele bir göz atın ve bakalım gizli kediyi ne kadar sürede bulabileceksiniz!

İşte o resim;

Kediyi bulmak ilk bakışta çok zor gibi görünsede dikkatli bakarak kısa sürede kediyi bulmanız mümkün.

Bu gerçekten zor gibi görünsede dikkatli ve zeki insanlar saniyeler içerisinde kediyi fark edebiliyor.

Eğer sizde kısa sürede kediyi fark ettiyseniz son derece dikkatli birisiniz demektir.

Resimdeki kediyi bulamayanlar için işte testin cevabı;