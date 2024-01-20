Resmen kapıya dayandı! Marmara’yı hapsedecek… Hazırlıklı olun Meteoroloji kaynakları Marmara Bölgesi’nde yaşayan vatandaşları uyardı. Hızla düşen sıcaklık farkının ardından beklenen oluyor. Kapıya dayandı, dikkat edilmezse sonuçları feci olabilir.

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Son zamanlarda Marmara Bölgesi’nde yaşanan hava olayları, vatandaşları şaşkına çeviriyor.

Meteorolojik kaynaklardan gelen uyarılar, bölgedeki hava durumu değişikliklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günleri bölgede sıcaklıkların 20 dereceye kadar yükseldiği görüldü.

Ancak, beklenmeyen bir durum ortaya çıkarak hava şartlarında bir değişiklik meydana geldi.

Hava Forum tarafından Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa ve Düzce illerinde yaşayan vatandaşlara uyarı geldi.

Kar kapıya dayandı

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, yağışlarla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Hasta olmayın. Kıyafet tercihlerinizi iyi yapın. İstanbul'da bugün 20 dereceye kadar çıkan sıcaklık yarın (cumartesi) akşam 3 derecelere kadar inecek. 24 saatte 17 derecelik sıcaklık farkı bekleniyor...”