IBAN ile ödeme alan işletmelerden ceza alınacak mı? IBAN cezası ne kadar olacak? Maliye tarafından IBAN ile ödeme alan işletmeler mercek altına alındı. IBAN incelemeleri yapılırken fiş ve fatura kesmemek için ödeme yöntemini kullanan işletmeler cezai yaptırımları araştırmaya başladı. Peki IBAN üzerinden ödeme alındığı tespit edilirse cezası ne kadar olacak? İşte, detaylar…

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN yoluyla yapılan ödemeleri sıkı bir şekilde denetleyerek vergi kaybını önlemeye çalışma amacıyla çalışmalara başladı.

Söz konusu olan çalışmalar kapsamında, işletmelerin ve işletmelere ilişkin tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferler inceleme altına alınacak. Bu inceleme kapsamında sadece işletme sahipleri değil aynı zamanda işletme sahibinin yakınları ve çalışanlarının da hesapları kiralanma yapılıp yapılmadığına dair incelenmeye tabi tutulacak.

IBAN ödemeleri için denetimler nasıl yapılacak?

Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi verilerden yola çıkılarak denetimler yapılacak. Gerçek kazançlarını beyan dışı bırakanlar denetim kapsamına alınıyor. Kiralama yoluyla edinilen banka hesapları da MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında inceleniyor.

IBAN’la tahsilat yapanlara ne işlem yapılacak?

IBAN’la tahsilat yaptıkları halde fatura veya benzeri belge düzenlemeyen işletmeler tespit edildiğinde, kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden de KDV tarhiyatları yapılacak, 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek, ilave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.

IBAN cezası ne kadar olacak?

İBAN ile tahsilat yaptığı halde fatura veya fiş düzenlemeyen işletmelere her bir fatura ve fiş için 3 bin 400 TL’den az olmamak üzere fatura veya fişe yazılması gereken tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.