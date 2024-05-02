Beyin donması nedir, belirtileri nelerdir? Beyin donması neden olur? Soğuk bir şeyler tüketildiğinde gelen ani his, beyin donması olarak adlandırılıyor. Peki, beyin donması nedir ve neden olur? Beyin donması geçici midir? İşte beyin donması belirtileri...

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"Beyin donması" (İngilizce: brain freeze), soğuk bir içecek veya yiyecek tüketildiğinde aniden ortaya çıkan kısa süreli baş ağrısı veya ağrılı duyumlar olarak tanımlanır. Özellikle dondurma, slushie (buzlu içecek) veya çok soğuk içecekler tüketildikten hemen sonra ortaya çıkar.

Genellikle alın bölgesinde veya şakaklarda hissedilen keskin bir ağrı olarak tanımlanır.

Endişe verici olan beyin donması ile ilgili belirtiler merak konusu olmaktadır.

Peki, beyin donması nasıl anlaşılır? Beyin donması neden olur, belirtileri nelerdir? İşte bilgiler...

Beyin donması neden olur

Beyin donması, soğuk bir madde tüketildiğinde damarların hızla daralması ve daha sonra genişlemesi sonucu ortaya çıkar.

İçecek veya yiyecek, ağzın arka kısmında bulunan damarları soğutur ve ardından bu damarlar hızla genişlerken, bu genişleme bir baş ağrısı hissine neden olabilir.

Beyin donmasını önlemek için yiyecek veya içeceği daha yavaş yemek veya içmek, dilinizi yiyecekle temas ettirmemeye dikkat etmek ve soğuk yiyecek ve içecekleri daha küçük yudumlar halinde tüketmek gibi önlemler alınabilir.

Beyin donması belirtileri

Beyin donması yaşayan kişi, genellikle alın bölgesinde veya şakaklarda keskin ve yoğun bir baş ağrısı hisseder. Bu ağrı, birkaç saniye veya bir dakika boyunca devam edebilir.

Bazı kişiler beyin donması yaşadıklarında hafif bir bulantı hissedebilirler.

Beyin donması durumunda ağzının üst kısmında veya damak bölgesinde bir soğukluk hissedebilir.

Bu durum genellikle hızla başlar ve birkaç saniye içinde geçer.