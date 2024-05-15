Resmen şifa damlıyor! Mor soğanı sıkıp ayaklarınıza sürerseniz… İnsanlık tarihinde, soğanın sakladığı sırların dert ve hastalıklara ilahi bir çare olduğu asırlardır biliniyor. Mor soğanın suyu da o sorunlara resmen şifa oluyor.

ensonhaber.com

Tüketimi 1500'lü yıllara kadar uzanan soğan, geçmiş kültürlerde de büyük bir öneme sahipti.

Neredeyse tüm yemek kültürlerinin vazgeçilmez bir parçası olan bu sebze, asırlardır insanların sağlığına olan faydalarıyla tanınıyor.

İnsanlığın binlerce yıldır başvurduğu bu doğal çarenin, günümüzde de sağlık ve şifa arayışında olanlara umut verdiği bir gerçek.

Bağışıklık sistemini güçlendirmekten, sindirimi desteklemeye kadar birçok alanda olumlu etkileri bulunan bu sebzenin suyu da oldukça faydalı.

Özellikle mor soğanın suyu bakın ne fayda sağlıyor.

Mor soğan suyunu ayaklarınıza sürerseniz...

Bazen doğanın en basit armağanları, en büyük çözümleri sunar. İşte mor soğan da bunlardan biri.

Görünüşte sıradan bir sebze olan mor soğan, aslında doğal bir nasır tedavisi olabilir.

Günün yorgunluğunu üzerinizden atarken, ayaklarınızdaki nasırlara mor soğanla veda edebilirsiniz.

Mor soğanın suyunu nasırın üzerine sürmek, gün içinde birkaç kez tekrarlandığında, nasırın kökten bitirilmesine yardımcı olur.