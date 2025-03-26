Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 ilaç geri ödeme listesine eklendi! 5’i kanser ilacı

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından milyonları yakından ilgilendiren yeni bir gelişmenin duyurusu yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte özellikle kanser tedavisinde kullanılan o ilaçlarda geri ödeme listesine eklendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle; 5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık" açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda söz konusu açıklamada, "Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık. Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum." İfadelerine de değinildi.

O İLAÇLAR GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile geri ödeme listesindeki ilaçlarda güncellemeye gidilmesinin ardından 5’i kanser ilacı olmak üzere toplam 16 ilaç geri ödeme listesine eklendi.

Geri ödeme listesine eklenen 8’i yerli üretim olan 16’ı ilaç:

Dirençli multipol miyelom, prostat ve cilt kanseri

İleri evre kronik böbrek yetmezliği

Genetik periferik nörolojik bozukluk

Çocuklarda otizm spektrum bozukluğu

Şizofreni, HIV-1 enfeksiyonu ve venöz yetmezlik