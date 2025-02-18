Restoran fiyatları da mercek altına alındı! Fiyatlar tek bir sitede toplanacak

Haber Merkezi

Market fiyatlarının mercek altına alınmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen "marketfiyati.org.tr" platformu, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Yedi büyük zincir marketteki 50 bine yakın ürün fiyat karşılaştırmasının gerçekleştiği sistem, ilk üç gün içinde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.

Vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan bu sistem, aynı ürünlerde görülen büyük fiyat farklılıklarını gözler önüne serdi. Vatandaşların hesaplı alışveriş yapmasına büyük bir katkı sağlayan bu sistemin benzerinin restoranlar için geldiği yönünde sinyaller verildi.

RESTORAN FİYATLARI DA TEK BİR ÇATIDA TOPLANIYOR

Restoranlardaki fiyatlar da artık marketler gibi tek bir site içinde toplanacağı belirtildi. Bu sistem sayesinde vatandaşlar restoranların yemek fiyatlarını internet üzerinden önceden karşılaştırabilecek ve bütçelerine uygun seçenekleri önceden değerlendirilebilecek.

Bu kapsamda CNN Türk'e konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, restorandaki fiyatların da tek bir platformda toplanacağını belirterek detayları ilk kez açıkladı.

Kacır, "Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Bir restorana gidince ancak kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olacak. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız. Bizim bu attığımız adım hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaya yönelik bir adım. Dolayısıyla biz bu adımları sıkılaştıracağız" ifadelerini kullandı.