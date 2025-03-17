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Reytingler affetmedi! Kanal D’nin iddialı dizisi o tarihte final yapıyor

Reytingler affetmedi! Kanal D’nin iddialı dizisi o tarihte final yapıyor Televizyon dünyasında bir ayrılık daha! Kanal D’nin iddialı dizisi reyting savaşına yenik düştü. Beklenen başarıyı yakalayamayan dizi için final kararı alındı. Dizinin ekran macerası o tarihte sona erecek.