Reytingler affetmedi! Kanal D’nin iddialı dizisi o tarihte final yapıyor

Kanal D ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan ve başrollerinde Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün yer aldığı "Annem Ankara" dizisi için beklenmedik bir karar alındı.
90’lı yıllarda geçen nostaljik hikayesiyle izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkaran dizi, sezonun reyting savaşında istediği başarıyı yakalayamayınca final yapma kararı aldı.
İlk bölümleriyle büyük ilgi gören yapım, zamanla reytinglerde düşüş yaşayınca sezonun vedaya hazırlanan dizileri arasına katıldı.
Peki, Annem Ankara final tarihi ne zaman? Son bölüm ne zaman yayınlanacak?
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Kanal D ekranlarında çarşamba günleri izleyiciyle buluşan "Annem Ankara" final kararı aldı.
8. bölümden itibaren reytinglerde düşüş yaşayan dizi, 15. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Dizinin final bölümü, 23 Mart Pazar akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.