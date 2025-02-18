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Süper Lig’de kıyasıya rekabet devam ederken futbol yorucusu Rıdvan Dilmen’den dikkat çekici açıklamalar geldi.

Dilmen, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak ve sonucu merakla beklenen derbi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Eski futbolcu ve teknik direktör Dilmen, maçı yönetecek hakem hakkında kullandığı ifadeler ilgi odağı oldu.

GALATASARAY’A DÖNDÜ!

HT Spor’a değerlendirmelerde bulunan yorumcu, baskının Galatasaray yönünde olduğunu aktarırken, "Önceden Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra oynuyordu. 9 puanlık fark baskı yaratıyordu. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra oynuyor. 3 puanlık farka düşmesiyle baskı Galatasaray'a döndü" dedi.

Ayrıca, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemiyle ilgili de açıklama yapan Dilmen, karşılaşmaya yabancı orta hakem verileceğini iddia ederek derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacağını aktardı.

Dilmen, "Ortam bu durumdayken derbiye yabancı hakem gelmeme ihtimali yok. Derbinin hakemi yüzde 1 milyon yabancı hakem olacak. Bence Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ismi de belirlemiştir. VAR'ı da belirlemiştir" yorumunda bulundu.