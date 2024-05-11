Rolex saatler ne kadar, kaç TL? Rolex erkek-kadın saat fiyatları 2024 Dünyanın en ünlü ve pahalı saat markası Rolex, cazibesini koruyor. Rolex marka saatlerin kadın ve erkek modelleri fiyatlarıyla haberimizde...

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1905 yılında Hans Wilsdorf ve Alfred Davis tarafından Londra'da kurulan Rolex, saat endüstrisindeki yeniliklerle ve kaliteli ürünleriyle tanınır.

Rolex, lüks saat endüstrisinin en tanınmış markalarından biridir. Bu nedenle, bir Rolex saati takmak, lüks ve prestij sembolü olarak kabul edilir. Bazı insanlar için, bir Rolex takmak, kişisel başarıyı veya statüyü simgeler.

Bazı Rolex saat modelleri, zamanla değer kazanabilir ve yatırım olarak düşünülebilir.

Fiyatları merak konusu olan Rolex saat modellerini derledik.

İşte kadın ve erkek Rolex fiyatları 2024!

Rolex Submariner Serisi

Submarine Date: 256.404 TL'den itibaren,

Submariner (1990-2010): 244.225 TL'den itibaren,

Submariner Vintage: 273.747 TL'den itibaren,

Submariner Sarı Altın: 542.580 TL'den itibaren,

Hulk: 533.997 TL'den itibaren,

Kermit: 403.979 TL'den itibaren;

Rolex Daytona Serisi

Daytona Çelik: 557,287 TL'den itibaren,

Daytona Altın: 702.191 TL'den itibaren,

Daytona Platin: 2.937.964 TL'den itibaren,

Daytona (1988-2015): 481.826 TL'den itibaren;



Rolex GMT-Master II Serisi

Batman: 457.931 TL'den itibaren,

Pepsi: 341.552 TL'den itibaren,

Coke: 338.311 TL'den itibaren,

Çelik: 326.559 TL'den itibaren,

Beyaz Altın: 1.050.295 TL'den itibaren;

Rolex Lady-Datejust Serisi

Çelik: 206.548 TL'den itibaren

Pink Roman: 163.778 TL'den itibaren

Bronze Roman: 204.843 TL'den itibaren

Diamond Vignette: 306.260 TL'den itibaren.

*Güncel fiyatlar için resmi sitesini takip ediniz.