Ronaldo'lu Al Nassr'ın maçı TRT Spor'da şifresiz! İşte maçın bilgileri...

Haber Merkezi
TRT Spor her hafta şifresiz yayınladığı maçlar ile futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TRT Spor'un 21 Mayıs Çarşamba günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 1 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maç hangisi? İşte maç programı..
21 Mayıs Çarşamba
19:10 Al Nassr - Al Khaleej (TRT Spor)