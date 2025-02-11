Sabah buz tutan araba camı nasıl temizlenir? İşte en etkili yöntemler...

Hüseyin Topuz

Kış aylarında soğuk havalarla birlikte araç sahiplerinin en büyük sorunlarından biri de sabahları buz tutmuş camlarla karşılaşmaktır.

Özellikle erken saatlerde işe veya okula gitmek için acele edenler, donmuş camları temizlemekle vakit kaybetmek istemez.

Ancak yanlış yöntemler kullanmak, camlara zarar verebilir veya zaman kaybına neden olabilir.

Bu yüzden, araba camlarındaki buzu güvenli ve pratik şekilde temizlemenin etkili yöntemlerini bilmek önemlidir.

İşte sabah buz tutan camları hızlı ve kolay bir şekilde temizlemenin en iyi yolları!

Buz Çözücü Sprey Kullanın

Marketlerde satılan buz çözücü spreyleri camın üzerine sıkın ve birkaç dakika bekleyin. Buzun erimesiyle birlikte camı temiz bir bez veya silecek ile temizleyebilirsiniz.

Sirke ve Su Karışımı

%75 oranında sirke, %25 oranında su karıştırarak bir sprey şişesine doldurun. Bu karışımı gece camlara sıkarsanız buz oluşumunu önler, sabah sıkarsanız mevcut buzu çözer.

Ilık Su Dökme

Hafif ılık suyu dikkatlice camın üzerine dökebilirsiniz. Ancak kaynar su kullanırsanız cam çatlayabilir!

Arabanın Isıtmasını Kullanın

Aracınızı çalıştırıp klima veya cam rezistansını açarak içeriden ısıtma sağlayabilirsiniz. Bu yöntem zaman alır ama güvenlidir.