Saç tellerini kalınlaştıran kür: 30 dakika bekletin...

Yağmur Uçar

İnce telli saçlara sahip olmak, kabus olmasın...

Zayıf saçlar, çoğu zaman şekil vermekte zorlanmak, hacimsiz görünüm ve kırılmalara daha açık saç telleriyle uğraşmak anlamına gelir. Bu saç tipi, genetik faktörlere bağlı olarak doğuştan böyle olabilir ya da zamanla stres, beslenme yetersizlikleri veya kimyasal işlemler sonucu incelmiş olabilir.

Peki, bu durumu kabullenmek zorunda mıyız? Elbette hayır.

Saç teli kalınlığı tamamen değiştirilemese de, doğal yollarla saçları güçlendirmek, hacim kazandırmak ve daha dolgun bir görünüm elde etmek mümkün.

Toplanın: Saçları kalınlaştırmanın formülünü anlatıyoruz!

SAÇ KALINLAŞTIRAN KÜR

Hint yağı, yoğun yapısı sayesinde saçın nemini hapseder ve saç tellerini kalınlaştırmada sıkça kullanılır. Haftada 1–2 kez saç diplerine masaj yaparak uygulayabilirsin.

Argan yağı; E vitamini açısından zengindir, saçı besler ve kırılmaları azaltır.

Biberiye yağı; Saç köklerini uyarır, dökülmeyi azaltır ve dolaylı olarak saçın daha kalın görünmesine yardımcı olur.

Bu yağları zeytinyağı veya hindistancevizi yağı gibi taşıyıcı yağlarla karıştırıp 30–60 dakika saçında bekletebilirsin.

Ayrıca, soğan suyu da içerdiği kükürt sayesinde saç köklerini güçlendirebilir. Haftada 1 kez saç diplerine sürülüp 30 dakika bekletilebilir.