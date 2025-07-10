Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Resmi açıklama geldi...

Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl yapacağı ikinci etap personel alımıyla ilgili merak edilen sorular yanıt buluyor.

Bakanlık, 2025 yılı içerisinde toplam 37 bin personel istihdam etmeyi planlarken, bu sayının 18 bin kişilik kısmını kapsayan ikinci etap alımın ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin kişilik yeni alımın önümüzdeki süreçte yapılacağını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, "İlk etapta 19 bin kişilik alımı tamamladık. İkinci etap olan 18 bin kişilik alım için çalışmalarımız sürüyor. Eylül ayı itibarıyla ilan süreci başlayacak" ifadelerini kullandı.

Personel alımlarının sözleşmeli sağlık personeli ve sürekli işçi kadrolarına yapılması bekleniyor. Sözleşmeli personel alımı için başvurular ÖSYM üzerinden KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ile yapılırken, sürekli işçi alımı ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Henüz başvuru kılavuzu yayımlanmasa da branş dağılımının önceki alımlarla benzerlik göstermesi bekleniyor.

Bu kapsamda, hemşire, ebe, sağlık teknikeri, laborant, tıbbi sekreter, temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlara alım yapılması öngörülüyor.

Başvurularla ilgili detayların önümüzdeki haftalarda Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. Adayların resmi internet sitelerini ve duyuruları yakından takip etmeleri öneriliyor.