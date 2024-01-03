Sahibinden.com çöktü mü, neden girilmiyor? 3 Ocak 2024 sahibinden IP uyarısı... Çeşitli ilanlara göz atmak isteyen kullanıcılar, "sahibinden.com" sitesine giriş yapamıyor. Bu kapsamda "sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor" merak ediliyor. İşte 3 Ocak 2024 sahibinden.com'da son durum...

ensonhaber.com

Gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlerinin yapıldığı online platform "sahibinden.com", 3 ocak Çarşamba sabah saatlerinden itibaren açılmıyor.

Siteye girmek isteyen kullanıcılar, "erişim sağlanamıyor" uyarısı ile karşılaşıyor.

Bu kapsamda "sahibinden neden açılmıyor", "sahibinden çöktü mü" merak ediliyor.

İşte sahibinden ile ilgili son gelişmeler...

Sahibinden.com çöktü mü?

Sahibinden.com'a bilgisayar, cep telefonu ve tablet üzerinden erişim sorunu yaşanıyor.

Henüz, resmi bir açıklama bulunmuyor ancak problemin kısa sürede giderilmesi ve normale dönmesi bekleniyor.

Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Sahibinden.com

Sahibinden.com’un kurucusu ve Aksoy Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Aksoy, 1999 yılında İnternet üzerinden satıcılara görsel unsurlar da içeren detaylı ilan verme olanağı sağlayan, diğer yandan alıcılar için ilanların kolay aranmasını sağlayan bir site fikrini oluşturdu.

Böylece sahibinden.com, 2000 yılında 2.700 ilanla yayın hayatına başladı.

Üye olmak ve her kategoride yılda bir ilan paylaşmak ücretsizdir. Bir sonraki ilanı aynı kategoride ve aynı yılda koymak için ücret vermek gerekmektedir.