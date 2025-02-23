Sahte zeytinyağı alarmı! Bakanlık 10 markayı daha ifşa etti: İçinden bakın ne çıktı

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya devam ediyor.

Son güncellenen listede 10 ünlü zeytinyağı markası yer aldı ve içeriklerinde yapılan hileler kamuoyuyla paylaşıldı.

Denetimler sonucunda, bazı markaların zeytinyağına tohum yağları karıştırdığı ortaya çıktı.

Yüksek fiyatıyla bilinen zeytinyağını ucuz yağlarla seyrelten firmalar, hem tüketiciyi yanılttı hem de halk sağlığını riske attı.

Hangi markalar bu listede yer aldı? Zeytinyağı yerine hangi yağlar kullanıldı?

İşte bakanlığın ifşa ettiği markalar: