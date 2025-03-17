Sahurda 1 kaşık yemek yetiyor, gün boyu açlık nedir unutturuyor

Haber Merkezi

Ramazan ayı boyunca pek çok kişi özellikle de sahur yaparken hem faydalı hem de uzun süre tok tutan besinler konusunda araştırmalar gerçekleştiriyor.

Yapılan araştırmalar sonucunda sağlık açısından faydalı olan ve aynı zamanda gün içerisinde uzun süreli tokluk yaşatacak birçok besin bulunuyor.

Bu besinler arasında yer alan ve sağlık açısından bin bir faydasıyla kendini kanıtlayan pekmez yalnızca 1 kaşığı ile sahurdan iftara kadar tok tutmada oldukça başarılı olan gıdalar arasında yer alıyor.

1 KAŞIĞI YETİYOR

Ramazan ayının bu yıl mart ayına denk gelmesiyle birlikte bir sıcak bir soğuk havalar bağışıklığın düşmesine de neden olurken sahurda tüketilen gıdalar arasında yer vereceğiniz pekmez hem bağışıklığı güçlendirmede etkili oluyor hem de gün boyunca tok kalmanızda da oldukça etkili oluyor.

Yüksek besin değerine sahip olan pekmez, son derece faydalı ve besleyici bir gıda olarak öne çıkıyor. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi 1-2 kaşıkla dahi karşılayan pekmez ve tahinin, uzmanlar tarafından sahurun vazgeçilmezleri arasında yer bulması konusunda şiddetle öneriliyor.

Pekmez çeşitleri arasında özellikle dut pekmezi açlık hissini bastırırken, saatlerce tokluk hissi vererek vücuda gün boyu enerji depoluyor. Bununla birlikte, yorgun düşen vücudun demir ihtiyacını da fazlasıyla karşılayan pekmez, Ramazan ayı boyunca aç geçirilen günlerde yorgunluk hissettirmiyor.