Sahurda tok tutan kete tarifi! Yiyen iftara kadar acıkmıyor Sahur sofralarında kahvaltılık ve hamur işleri tutkunları için kete tarifiyle geldik. Erzurum’un nefis ketesi sizi iftara kadar tok tutacak. İşte tarifi…

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Sahur vakti, kahvaltılıklar ve hamur işleriyle donatılan sofralar, birçoğumuz için vazgeçilmez oluyor.

Özellikle ketenin o doyurucu tadıyla, sahura tok kalkmanın keyfi bir başka oluyor.

Erzurum ketesi tarifi, geleneksel lezzetiyle damakları şenlendiriyor. Özellikle sahurda hem tok tutması hem de lezzetiyle ruhu okşamasıyla, sofralarınızı taçlandıracak bir alternatif sunuyor.

İşte iftara kadar tok tutan kete tarifi…

Malzemeler

Hamuru için;

2 adet yumurta (sarıları üzerine beyazları içine)

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kuru maya

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Aldığı kadar un

İç harcı için:

200 gram tereyağı

2 su bardağı un

Ara katlar için:

150 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Ilık sütü, ılık suyu, mayayı ve şekeri yoğurma kabına alın.

Elinizle karıştırarak mayayı eritin ve 5 dakika bekletin.

Ardından un hariç diğer hamur malzemelerini ilave edin.

Son olarak da unu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurunuzu küçük bezelere ayırın.

Yarım saat kadar üzerini kapatıp dinlendirin.

Bu arada iç harcını hazırlayın.

İç harcı için, tereyağını eritin ve üzerine unu ilave edin.

Karıştırarak rengi çok hafif değişene kadar kavurun.

Hazırladığınız iç harcı soğumaya bırakın.

Dinlenen bezeleri sırasıyla yufka boyutunda açın ve üzerlerine eritilmiş tereyağ ve sıvı yağ karışımından sürün.

Bir kenarını hafif katlayın ve iç harcından biraz dökün.

Rulo şeklinde sarıp gül şekli verin.

Daha sonra yumruğunuzla hafifçe bastırın.

Bu şekilde tüm bezeleri hazırlayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye keteleri koyun ve üzerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derecede ısıttığınız fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.