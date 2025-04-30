Saklayan yaşadı, koleksiyonerler peşinde! Fiyatı altınla yarışıyor

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Bir zamanlar her evin mutfağında bulunan, yemeklerin lezzet sırrı sayılan bakır tavalar, şimdilerde koleksiyoncuların ve nostalji tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Günlük kullanımın vazgeçilmezi olan bu eşyalar, şimdi çevrimiçi satış platformlarında dudak uçuklatan fiyatlarla satılıyor. Eskinin mütevazı pişirme aracı olan bakır tavalar, artık adeta antika değeri taşıyor.

El işçiliğiyle üretilen ve zamanla kararan yüzeyleri bile albenisini artıran bu nostaljik ürünler, koleksiyonerler arasında büyük ilgi görüyor. Öyle ki, bazı orijinal ve iyi korunmuş modeller binlerce lirayı bulan fiyatlarla el değiştiriyor. Hatta bazı tavaların kilosu, güncel altın fiyatlarıyla yarışıyor!

Kültürel mirasın parçası haline gelen bu tavalar, sadece bir mutfak eşyası değil; geçmişe duyulan özlemin, el emeğine verilen değerin ve nostaljinin somut bir temsili olarak görülüyor.

3 BİN 500 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Fiyatı altınla yarışan bu bakır tavalar online platformlarda satış bedelleriyle dikkat çekiyor. Özellikle el işçiliğiyle üretilmiş, yıllanmış bakır tavalar internette 3000 ile 3500 lira arasında satışa sunuluyor.

Antika değeri taşıyan ya da ustalıkla yapılmış özel modellerin fiyatları ise bu sınırları aşabiliyor. Şimdilerde nostalji tutkunlarının peşine düştüğü bu bakır tencere ve tavalar her ne kadar geçmişte pazarlarda birkaç liraya satılmış olsalar da bugün hem ekonomik bir değer hem de kültürel bir miras niteliği taşıyor.