Saksılara buz koyun, bitkilerinizi coşturun...

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Bitkilerinize gözünüz gibi bakıyor ve bakım ipuçları arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Kimi yumurta kabuğu, kimi maya, kimi başka bir şey koyuyor.

Bitkilerin solmaması ve toprağın iyi beslenmesi için birçok farklı yöntem deneniyor.

Peki; buz küpleri?

Saksılarınıza buz koymayı hiç düşünmediyseniz; deneyin!

İşte etkileri...

Buz yavaş eridiği için toprağın suyu azar azar emmesini sağlar. Bu, özellikle suyu hızlı süzen topraklarda faydalı olabilir.

Özellikle orkide yetiştiricileri arasında buz yöntemi popülerdir. Haftada 1-2 kez 2–3 buz küpü koymak, aşırı sulamayı önleyebilir.

Yaz aylarında toprağın üstü hızla kurur. Buz küpleri buharlaşmayı yavaşlatabilir.

Ancak bu uygulamayı sürekli değil, haftada 1-2 kez yapınız.