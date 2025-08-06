Şampiyonlar Ligi maçı TV8,5'ta! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç... Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bugün oynanacak 1 maç TV8,5 ekranlarında şifresiz ekrana gelecek. İşte o maç...