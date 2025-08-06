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Şampiyonlar Ligi maçı TV8,5'ta! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bugün oynanacak 1 maç TV8,5 ekranlarında şifresiz ekrana gelecek. İşte o maç...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.08.2025 13:09
Şampiyonlar Ligi maçı TV8,5'ta! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarını yakından takip ediyor.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak maçların hangi kanallarda yayınlanacağı merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bugün oynanacak 1 maç TV8,5 ekranlarında şifresiz ekrana gelecek.

Futbolseverler TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçı öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hangisi? İşte maç programı...

6 Ağustos Çarşamba

22:00 Nice - Benfica (TV8,5)


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