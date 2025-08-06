Şampiyonlar Ligi maçı TV8,5'ta! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçlarını yakından takip ediyor.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak maçların hangi kanallarda yayınlanacağı merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bugün oynanacak 1 maç TV8,5 ekranlarında şifresiz ekrana gelecek.
Futbolseverler TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçı öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçı hangisi? İşte maç programı...
6 Ağustos Çarşamba
22:00 Nice - Benfica (TV8,5)