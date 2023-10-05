Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş olay! Barcelona'nın yıldızı maçı bırakıp bakın ne yaptı.. Dün akşam oynanan Porto - Barcelona maçında yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Barcelona'nın 16 yaşındaki futbolcusu Yamal yaptığı o hareket ile olay yarattı.

ensonhaber.com

Porto ile Barcelona arasında dün oynanan Şampiyonlar Ligi maçında garip bir olay yaşandı.

Sahalarda ender görülen bu olay sosyal medyada gündeme oturdu.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi H grubu ikinci maçında deplasmanda Porto'yu 1-0 yendiği maç ilginç anlara sahne oldu.

İspanyol ekibininin 16 yaşındaki genç yeteneği Lamine Yamal yaptığı o hareket ile gündeme oturdu.

Maçı bırakıp tuvalete gitti

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Porto maçının 70. dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etti ve bir daha geri gelmedi.

Lamine Yamal'ın 10 dakika boyunca gelmemesi üzerine Barcelona teknik direktörü Xavi, 80. dakikada Yamal'ın yerine Marcos Alonso'yu oyuna aldı.

Maçın ardından açıklama yapan Xavi: "Yamal hastaydı. Bir hastalıktan dolayı acı çekiyordu. Bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi." ifadelerine yer verdi.

Lamine Yamal'ın ishal olduğu belirtiliyor.