Şampiyonlar Ligi'nin ikonik müziği bakın nasıl ortaya çıkmış...

Hüseyin Topuz

Futbolun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, aynı zamanda ikonik müziğiyle de hafızalara kazınıyor.

Her sezon milyonları ekran başına kilitleyen bu dev organizasyon, görkemiyle olduğu kadar müziğiyle de unutulmaz anlar yaşatıyor.

Futbolseverlerin tüylerini diken diken eden bu ikonik müziğin ortaya çıkış hikayesi merak ediliyor.

Peki, milyonları ekran başına kilitleyen bu etkileyici marş nasıl ortaya çıktı? İşte yanıtı...

1992 yılında, Avrupa Kupası'nın formatı değiştirilerek UEFA Şampiyonlar Ligi adını almasıyla birlikte, organizasyonun yeni yüzüne uygun bir marka kimliği oluşturulması hedeflendi.

UEFA, turnuvaya prestij katacak, izleyicilerde heyecan ve gurur uyandıracak bir müzik arayışına girdi. Bu önemli görev, İngiliz besteci Tony Britten’a verildi.

Tony Britten, yeni bir eser yaratırken klasik müzikten ilham aldı. Britten, barok dönem bestecilerinden George Frideric Handel’in "Zadok the Priest" adlı eserini temel alarak yeni bir düzenleme yaptı.

Böylece hem klasik müziğin ihtişamını taşıyan hem de modern bir etki yaratan marş ortaya çıktı. Londra’daki Kraliyet Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilen ve üç dilde – İngilizce, Fransızca ve Almanca – "şampiyonlar" sözlerinin tekrarlandığı marş, ilk kez 1992-1993 sezonunda kullanıldı.

O günden bu yana Şampiyonlar Ligi maçlarından önce statlarda ve ekran başında çalınan bu müzik, futbolseverler için bir seremoniye dönüştü.

Bugün artık bu marş, sadece bir müzik değil; milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği büyük anların habercisi, Avrupa futbolunun simgesi haline geldi. Şampiyonlar Ligi müziği, spor tarihinde bir turnuvayla bu denli özdeşleşen ender eserlerden biri olarak kabul ediliyor.