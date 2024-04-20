Haberler



Bilgi



Şampiyonluk maçı! Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonluk maçı! Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final etabı 5. maçında karşı karşıya geliyor. İşte zorlu maçın detayları..