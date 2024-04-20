Şampiyonluk maçı! Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final etabının 5. ve son maçı için geri sayım başladı.

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off final etabının 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.

İki ekip arasında oynanan serinin 4. maçını 3-0 kazanan Eczacıbaşı Dynavit seride durumu 2-2'ye getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride beşinci karşılaşma merakla bekleniyor.

Peki, Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları...

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman?

Fenerbahçe Opet - Eczacıbaşı Dynavit maçı 21 Nisan 2024 Pazar günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Saat 19.00'da başlayacak zorlu maç TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.