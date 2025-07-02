Şap endişesi gündemde: Kırmızı et tüketenler dikkat...

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğinin artması ve şap hastalığında yükseliş gözlemlenmesi nedeniyle, 81 ildeki hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.

Bakanlık, hastalığa karşı yoğun aşılama ve önlemler sayesinde 2024 yılında vaka oranlarında %80 düşüş sağlandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, şap hastalığının insanlara bulaşmadığı ve kırmızı et tüketiminde herhangi bir risk bulunmadığı vurgulandı.

Gıda arz güvenliğinde de bir sorun yaşanmadığı, üretim ve stokların yeterli olduğu ifade edildi.

KIRMIZ ETTE RİSK VAR MI

Açıklamada, "Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, alınan bu önlemler ülkemizin gıda arz güvenliğini hiçbir şekilde tehdit etmemekte, et ve süt ürünleri başta olmak üzere hayvansal gıda temininde herhangi bir aksama beklenmemektedir. Mevcut stoklarımız ve üretim altyapımız bu süreci karşılayacak düzeydedir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak süreci tüm detaylarıyla yakından takip etmekte, veteriner sağlık personelimiz ve saha ekiplerimizle 7/24 görev başında bulunmaktayız. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, hayvan sağlığına ve halk sağlığına yönelik tehditleri bertaraf etmeye kararlıyız.” ifadeleri kullanılırken “Şap hastalığı zoonoz karakterde bir hastalık olmayıp insanlara bulaşması söz konusu değildir. Kırmızı et tüketiminde herhangi bir risk bulunmamakta olup güvenle tüketilebilir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ricamız, resmi makamlarca yapılacak bilgilendirme ve yönlendirmeleri dikkate almalarıdır. Ülkemiz hayvancılığına gösterdikleri duyarlılık ve iş birliği için tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.