Yağmur Uçar

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden "patlıcan", kimi zaman fırın kimi zamanda tava yemekleriyle nefis bir öğün olarak karşımıza çıkıyor.

Sağlık açısından da oldukça zengin bir besin olan patlıcanı yemeklerimizde kullanırken yalnızca etli kısmından faydalanarak sapını çöpe atıyoruz.

Ancak asıl şifa kaynağı sap kısmında gizli!

Patlıcan sapı, aslında çok değerli bir besin kaynağı olup, doğru şekilde kullanıldığında doğal bir şifa deposuna dönüşebiliyor.

İşte inanılmaz faydaları...

Kurutulmuş veya taze patlıcan sapları kaynatılarak çay şeklinde tüketilebilir.

Patlıcan sapı, fenolik bileşikler ve flavonoidler içerir. Bu maddeler, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyarak yaşlanmayı geciktirebilir.

Patlıcan sapı suyu, kan şekerini dengeleyici etkileriyle bilinir. Diyabet hastaları için faydalı olabileceği düşünülse de bilimsel kanıtlar sınırlıdır.

Potasyum açısından zengin olan patlıcan sapı, damarları gevşeterek tansiyonun dengelenmesine katkıda bulunabilir.