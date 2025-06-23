Şarjı en uzun süre giden akıllı telefonlar listelendi! O marka batarya performansıyla zirvede

Akıllı telefon kullanıcıları için en önemli kriterlerden biri olan pil ömrü, teknoloji dünyasında hâlâ tahtını koruyor.

Günlük hayatın temposu giderek artarken, kullanıcılar da priz başında saatler harcamak yerine gün boyu kesintisiz iletişim, video izleme, sosyal medya gezintisi ve oyun keyfi yaşamak istiyor. Bu talepleri karşılayan cihazlar ise tüketici nezdinde büyük avantaj elde ediyor.

İşte tam da bu noktada, dünya genelinde teknolojik cihazların performanslarını nesnel testlerle değerlendiren saygın platform DxOMark, Haziran 2025 itibarıyla hazırladığı en iyi batarya performansına sahip akıllı telefonlar listesi ile teknoloji meraklılarının dikkatini çekti.

Yapılan detaylı testlerde cihazların pil kapasitesi, yazılım optimizasyonu, enerji verimliliği ve gerçek kullanım senaryoları göz önünde bulunduruldu.

İŞTE ŞARJI EN UZUN SÜRE GİDEN 10 AKILLI TELEFON

1-Honor Magic 7 Lite – 164 puan

2- Honor X9c – 164 puan

3- Motorola Edge 60 Pro – 164 puan

4- OPPO Find X7 Ultra – 160 puan

5- Honor Magic 6 Pro – 157 puan

6- Honor Magic 6 Lite (5800 mAh) – 156 puan

7- Honor X9b – 156 puan

8- OPPO Find X8 – 156 puan

9- OPPO Find X8 Pro – 155 puan

10- Honor Magic 5 Lite 5G – 152 puan