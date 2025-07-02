Schengen vizesi müjdesi: Yeni sisteme geçiliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yürütülen üst düzey temaslarda Schengen vizesi süreçlerine ilişkin önemli gelişmeleri duyurdu.

Bakan Ömer Bolat, toplantının ardından yapılan basın açıklamasında özellikle iş dünyası ve lojistik sektörü için büyük önem taşıyan vize engellerinin kaldırılması konusunda ilerleme sağlandığını bildirdi.

Bakan Bolat, toplantıya Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski’nin katıldığını belirterek, “Vize süreçlerinin hızlandırılacağı, yeni bir eşik sistemi kurulacağı ve bu sistemle akışın kolaylaştırılacağı ifade edildi. Bu, önemli bir gelişme” dedi.

YENİ SİSTEM YOLDA

AB tarafının vize konusunda ciddi bir hazırlık içinde olduğunu aktaran Bolat, sistemin kısa süre içinde uygulamaya konulmasının beklendiğini vurguladı.

“Gümrük Birliği entegrasyonunda mallar serbestçe dolaşırken, taşımacıların ve iş insanlarının karşılaştığı vize engelleri artık sürdürülemez. AB ülkeleri, temsilciliklerinde insan kaynağını ve teknik altyapıyı güçlendirmeli” diyen Bolat, bu konuda hem ikili temaslarla hem de AB kurumları nezdinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.