SED yardımı zamlandı mı, kaç TL oldu 2025? Zamlı SED ödemeleri...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) yardımları, Temmuz ayında yeniden değerleniyor.

TÜİK’in bugün saat 10:00’da açıkladığı Haziran ayı enflasyon oranı, zamlı SED ödemelerini de doğrudan etkileyecek.

Temmuz 2025 itibarıyla güncellenecek destek tutarları; yaşlı, engelli, çocuklu aileler ve dar gelirli bireyler için büyük önem taşıyor.

6 aylık enflasyon verisi ile birlikte SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 16,67, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

Peki; SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte zamlı SED ödemeleri...

ZAMLI SED ÖDEMELERİ 2025

İlköğretime devam eden çocuklar için ödenen yardım, 7.214,46 TL'den 8.418,38 TL'ye yükseldi.

Ortaöğretime devam eden çocuklar için verilen yardım, 7.695,43 TL'den 8.981,24 TL'ye çıktı.

Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklar için ödeme, 4.809,64 TL iken zam sonrası 5.613,93 TL oldu.

Yükseköğrenime devam eden çocuklar için ödenen yardım ise 8.657,35 TL'den 10.098,49 TL'ye yükseldi.