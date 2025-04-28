Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyon olacağı maçı açıkladı! İşte o maç...

Hüseyin Topuz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti.

Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı ve hangi takımların küme düşeceği merak uyandırıyor.

Trendyol Süper Lig'de sona yaklaşılırken Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan edeceği maçı tahmin etti.

Tahminini açıkladı

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın galibiyeti sonrası sezonun final maçını açıkladı.

Sergen Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"5 puan fark 5 hafta kala çok büyük fark. Sivasspor'u ve Kayserispor'u yener diyorum. Galatasaray, Kayserispor'u yenip şampiyon olur."

Sergen Yalçın'ın bu tahminleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.