Sergen Yalçın küme düşecek takımları açıkladı! İşte Sergen Yalçın'ın tahmini

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta dün akşam oynanan müsabakaların ardından tamamlandı.
Süper Lig'de kimin şampiyon olacağı ve hangi takımların küme düşeceği merak uyandırıyor.
Trendyol Süper Lig'de sona yaklaşılırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kızışmaya başladı.
Öte yandan küme düşme hattındaki mücadelede futbolseverleri heyecanlandırmaya başladı.
Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın küme düşecek takımları tahmin etti. Sergen Yalçın'ın bu tahminleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Tahminini açıkladı
Sergen Yalçın, Adana Demirspor ve Hatayspor'un ardından küme düşmesini beklediği takımları açıkladı.
Ekol TV'de konuşan Sergen Yalçın "Kayserispor oradan yüzde 100 sıyrılır. Bodrum FK, Alanyaspor ve Sivasspor'dan ikisi düşer. Bak bunu da unutma" sözleriyle dikkat çekti.