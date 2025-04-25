Severek tüketiliyordu… Market raflarından toplatılıyor: İşte nedeni

Haber Merkezi

ABD'de milyonlarca kişinin keyifle tükettiği bir atıştırmalık karışımı, şimdi ciddi bir sağlık riski nedeniyle gündemde!

Gıda güvenliği konusunda hassasiyet gösteren yetkililer ve üretici firma, önemli bir uyarı yaptı.

New England Village Snacks markasına ait "19th Hole Snack Mix" adlı ürün, içeriğinde beyan edilmemiş badem bulunması nedeniyle acilen geri çağrıldı.

Badem gibi yaygın alerjenlerin ürün etiketinde belirtilmemesi, özellikle badem alerjisi olan bireyler için hayati tehlike oluşturabilir.

İADESİ İSTENDİ

Şirketin açıklamasına göre, ürünü tüketen alerjik bireylerde ciddi hatta yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.

Bu nedenle tüketicilere, ellerindeki ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları ve satın aldıkları yere iade etmeleri çağrısı yapıldı.