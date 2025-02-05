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Severek yiyorduk ama… Lahmacun ve pide yerine bakın ne yedirmişler

Severek yiyorduk ama… Lahmacun ve pide yerine bakın ne yedirmişler Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yeni listede iki restoran daha yer aldı. Meğer lahmacun ve pide yerine kanatlı eti ve sakat at yedirmişler.