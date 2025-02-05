Severek yiyorduk ama… Lahmacun ve pide yerine bakın ne yedirmişler

Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleriyle mücadele kapsamında yeni bir liste yayımladı.
Bakanlığın güncellediği yeni listede, iki restoran markası daha yer aldı.
Bu restoranlarda, satılan lahmacun ve pidenin içeriğine kanatlı eti ve sakatat karıştırıldığı tespit edildi.
Bakanlık, tüketicilerin sağlığını korumak adına denetimlerini sıklaştırarak bu tür usulsüzlüklerin önüne geçmek için çalışmaya devam ediyor.
İKİ MARKA DAHA LİSTEDE!
Bakanlığın yayınladığı yeni listeye göre Ankara Mamak’ta yer alan Meşhur Pide Salonu’nda kıymalı pidenin içerisinde kanatlı eti tespit edildi.
Yine Mamak’ta yer alan Şanlı Aspava adlı restoranda lahmacun harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.