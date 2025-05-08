SGK açıkladı: Bu mesleklerde erken emeklilik hakkı kaldırıldı!

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından dikkat çekici açıklamalar yapıldı. Tehlikeli ve stresli mesleklerde çalışanların diğer iş kollarına nazaran daha kısa sürede emekli olmasını sağlayan “yıpranma payı” için düzenlemeye gidildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda ilgili meslek gruplarında hizmet veren çalışanların yıpranma kapsamında çalıştıklarına dair ispat zorunluluğu getirildi.

Yıpranma payı kapsamındaki iş yerlerinden, işin risklerine maruz kalmayacak meslek kodlarından bildirim yapılmasının anlaşılması üzerine yapılan değişikliğin ardından kısıtlanan meslek kodlarından iş yerleri tarafından SGK'ya hizmet bildirimleri engellenecek. İşverenlere hata mesajı verilecek.

BU MESLEK GRUPLARI ERKEN EMEKLİLİKTEN MUAF TUTULACAK

SGK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 4/A’lı sigortalılık kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi sigortalılık bildirimi yapılamayacak meslekler belirlendi.

SGK tarafından yıpranma payına ispat zorunluluğu getirilen bazı meslek grupları şu şekilde:

1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı

1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı

1112.02 Kurum Başkanı-Kamu

1112.03 Daire Başkanı

1112.04 Kurum Başkan Üyeleri

1112.05 Genel Müdür

1112.06 Genel Sekreter-Kamu

1112.07 Genel Sekreter-Üniversite

1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu

1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu

1112.21 Bölge Müdürü-Kamu

1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu

1112.23 Genel Müdür Yardımcısı

1112.28 Üst Kurul Üyesi

1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı

1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı

1112.40 Baş Müdür Yardımcısı

1112.41 Daire Başkan Yardımcısı

1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri

1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri

1114.04 Oda Başkanı

1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı

1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi

1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri

1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi

1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi

1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı

1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı

1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı

1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey

1114.16 Kızılay Genel Başkanı

1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi

1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)

1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)

1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)

1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)

1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)

1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)

1120.01 Armatör

1120.04 Başkan-Özel Sektör

1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör

1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve...

1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel)

1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel)

1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)