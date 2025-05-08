SGK açıkladı: Bu mesleklerde erken emeklilik hakkı kaldırıldı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından dikkat çekici açıklamalar yapıldı. Tehlikeli ve stresli mesleklerde çalışanların diğer iş kollarına nazaran daha kısa sürede emekli olmasını sağlayan “yıpranma payı” için düzenlemeye gidildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte erken emeklilik için Fiili Hizmet Süresi Zammı'na tabi çalışanlara yönelik düzenleme yapıldı.
Bu kapsamda ilgili meslek gruplarında hizmet veren çalışanların yıpranma kapsamında çalıştıklarına dair ispat zorunluluğu getirildi.
Yıpranma payı kapsamındaki iş yerlerinden, işin risklerine maruz kalmayacak meslek kodlarından bildirim yapılmasının anlaşılması üzerine yapılan değişikliğin ardından kısıtlanan meslek kodlarından iş yerleri tarafından SGK'ya hizmet bildirimleri engellenecek. İşverenlere hata mesajı verilecek.
BU MESLEK GRUPLARI ERKEN EMEKLİLİKTEN MUAF TUTULACAK
SGK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 4/A’lı sigortalılık kapsamında fiili hizmet süresi zammına tabi sigortalılık bildirimi yapılamayacak meslekler belirlendi.
SGK tarafından yıpranma payına ispat zorunluluğu getirilen bazı meslek grupları şu şekilde:
1111.08 İlçe Belediye Başkan Yardımcısı
1111.09 İl Belediye Başkan Yardımcısı
1112.02 Kurum Başkanı-Kamu
1112.03 Daire Başkanı
1112.04 Kurum Başkan Üyeleri
1112.05 Genel Müdür
1112.06 Genel Sekreter-Kamu
1112.07 Genel Sekreter-Üniversite
1112.12 Hukuk Müşaviri-Kamu
1112.13 Diğer Müşavirler-Kamu
1112.21 Bölge Müdürü-Kamu
1112.22 Kurum Başkan Yardımcısı-Kamu
1112.23 Genel Müdür Yardımcısı
1112.28 Üst Kurul Üyesi
1112.34 Genel Sekreter Yardımcısı
1112.39 Teftiş Kurulu Başkanı
1112.40 Baş Müdür Yardımcısı
1112.41 Daire Başkan Yardımcısı
1114.01 İşçi Sendikası Genel Sekreteri
1114.02 İşveren Sendikası Genel Sekreteri
1114.04 Oda Başkanı
1114.05 Siyasi Parti Genel Başkanı
1114.06 Siyasi Parti Üst Düzey Yöneticisi
1114.07 Siyasi Parti Genel Sekreteri
1114.08 Siyasi Parti MKYK Üyesi
1114.09 İşçi Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.10 İşveren Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.11 Memur Sendikası Üst Düzey Yöneticisi
1114.12 İşçi Sendikası Genel Başkanı
1114.13 İşveren Sendikası Genel Başkanı
1114.14 Memur Sendikası Genel Başkanı
1114.15 Dernek, Vakıf, Birlik Ve STK Başkan Ve Üst Düzey
1114.16 Kızılay Genel Başkanı
1114.17 İşyeri Sendika Temsilcisi
1114.18 Genel Sekreter (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.19 Genel Sekreter Yardımcısı (Sivil Toplum Kuruluşları)
1114.20 Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları)
1114.21 Genel Sekreter Yardımcısı (İşveren Sendikaları)
1114.22 Genel Sekreter Yardımcısı (İşçi Sendikaları)
1114.23 Genel Sekreter Yardımcısı (Siyasi Parti)
1120.01 Armatör
1120.04 Başkan-Özel Sektör
1120.05 Bölge Müdürü-Özel Sektör
1120.06 Genel Müdür-Avcılık, Balıkçılık, Ormancılık Ve...
1120.07 Genel Müdür-Bankalar Ve Mali Müesseseler (Özel)
1120.08 Genel Müdür-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma (Özel)
1120.09 Genel Müdür-Eğitim, Sağlık, Spor (Özel Sektör)