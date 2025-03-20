SGK düğmeye bastı: Eczanelerde sistem tamamen değişiyor! Hastalar artık…

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eczaneler özelinde uygulanacak olan yeni dönem için düğmeye bastı. SGK tarafından alınan yeni karar kapsamında eczacıların o işlemi yapması engellendi.

Hastaları yakından ilgilendiren bu yeni adımla birlikte artık eczacılar geçmiş ilaç bilgilerine erişemeyecek.

Özellikle yaşlı hastalar için zorluğa neden olacağı düşünülen uygulamanın devreye alınması birçok eczacı tarafından tepkiyle karşılandı.

ARTIK ERİŞEMEYECEKLER!

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na dayandırılarak uygulamaya alınan bu kararın, özellikle yaşlı hastaların ilaç temin sürecinde mağduriyet yaşamalarına neden olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eczacı Ada Aksoy, "Eskiden bir hastanın adlığı ilaçları bir seneye kadar görebiliyorduk. Raporları, muayene yaptıkları yerleri... Hepsini görebiliyorduk. Hastanın kullandığı ilaçları,raporlu olarak kullandığı ilaçları görebiliyor ve çıktı olarak verebiliyorduk hastaya. İlaç yazdırma da özellikle zamanın gelip gelmediği açısıdan kolaylık oluyordu. Hasta verdiğimiz çıktıyla gidip doktorundan ilacı yazdırabiliyordu." ifadelerine değindi.

SGK tarafından alınan bu yeni kararla birliye zorlandıklarını ifade eden eczacılar SGK'ya bu karardan geri dönülmesi çağrısı yaptı.