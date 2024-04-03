SGK girişi 2000-2008 olanlar yaşadı! Mini EYT çıktı: Emekli olacakların listesi belli oldu EYT'yi kıl payı kaçıran vatandaşlar için formüller bitmedi. Hükümet, erken emekli olabilecek vatandaşlar için yeni bir sistemi hayata geçirecek. O kişilerin kimler olabileceği de netleşti. İşte "Mini EYT" sayılabilecek düzenlemeye ilişkin detaylar...

ensonhaber.com

Her çalışanın hayali olan emeklilik, artık daha yakın.

EYT'yi kıl payı kaçıran milyonlarca kişi için yepyeni bir erken emeklilik kapısı açılıyor.

Mini EYT sayılabilecek yeni bir düzenleme ile çok sayıda vatandaşa erken emeklilik imkanına kavuşabilecek.

Çalışma hayatındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, kısmi emeklilikle ilgili detaylar merak konusu haline geldi

Erken emekli olacak kişilerin listesi de belli oldu.

Kısmi emeklilik sistemi sayesinde kapsama giren vatandaşlar hemen dilekçe verebilecek.

Peki yeni erken emeklilik fırsatının şartları neler? Kimler kısmi emeklilik için başvuru yapabilir? İşte detaylar...

Erken emeklilik şartları 2024

Kısmi emeklilik, 10 yıl boyunca prim ödemesi yapılmış olan bireylere emeklilik imkanı sunan bir fırsat olarak öne çıkıyor. Ancak, bu fırsattan yararlanabilmek için bazı belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

Öncelikli olarak, sigortalılık durumunun 8 Eylül 1999 tarihinden öncesine dayanması gerekiyor.

İkinci olarak, SSK'lı olunması gerekiyor.

Üçüncü olarak ise, kısmi emeklilik için gereken prim günü şartları arasında 3600 prim günü (yani 10 yıl), 15 yıl (bu sürenin tamamlanmış olması) veya kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında olması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan bireyler, kısmi emeklilikten faydalanarak emeklilik hakkını elde edebiliyorlar.