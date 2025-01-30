SGK listesine eklendi: Artık o ilaçlar da geri ödemeye dahil oldu

Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan ilaç kapsamına yeni ilaçlar dahil oldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşları yakından ilgilendiren bu karar kapsamında toplam 56 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan duyuru kapsamında artık o ilaçlar ödeme kapsamına alındı.

Yapılan açıklama kapsamında, kanser ilaçları, organ naklinde kullanılan ilaçlar, böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 43’ü yerli olmak üzere 56 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.

O İLAÇLAR GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

BakaRn Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, geri ödeme kapsamına alınan ilaçlarla ilgili açıklama yaptı. Işıkhan, yaptığı açıklamasında;

“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;

3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,

3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,

2 adet kan ürünü,

2 adet alerji aşısı,

2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.” ifadelerini kullandı.