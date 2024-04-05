Sıktı diye atmayın! Ayakkabının içine 2 tane koyun, bir beden büyüyor…

Bazen satın aldığımız ayakkabılar, ayaklarımızı sıkarak rahatsız edebilir.
Özellikle online alışverişte bu sorunla sık sık karşılaşabiliriz.
Ancak, bazen mağazadan aldığımız ayakkabılar da dar gelebilir ve o fark etmeyiz.
Dar gelen ayakkabılar genellikle dolabın köşesine kaldırılır ve unutulur.
Ancak artık bu sorunu çözmek için evde uygulayabileceğiniz pratik yöntemler mevcut! O halde dar gelen ayakkabınızı tekrar giyme vakti…
Ayakkabıyı bir beden genişleten yöntem
İki tane patatesi soyup, ayakkabının içine doğru iyerek yerleştirin ve bir gün boyunca bekletin.
Patatesin doğal nemlendirici özelliği, ayakkabıyı genişleterek daha rahat bir giyim deneyimi sunacaktır.
Ayrıca, sirkeli gazete kağıtları da dar gelen ayakkabıları genişletmede oldukça etkilidir. Gazete kağıtlarını sirkeye batırıp, ayakkabının içine yerleştirerek birkaç saat bekletin. Sonuçlar sizi şaşırtabilir!