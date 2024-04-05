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Sıktı diye atmayın! Ayakkabının içine 2 tane koyun, bir beden büyüyor…

Sıktı diye atmayın! Ayakkabının içine 2 tane koyun, bir beden büyüyor… Ayakkabınız sıkmaya mı başladı? Endişelenmeyin, artık severek aldığınız ama dar gelen ayakkabılarınızı genişletmenin bir yöntemi var. Ayakkabının içine 2 adet koymak yetiyor.