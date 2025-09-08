Silah ruhsat harçları 2025: 5 yılık taşıma ve bulundurma ruhsat ücretleri...

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınacak maktu harç tutarında artış yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, harç tutarlarında yaklaşık yüzde 100 artışa gidildi.

Vatandaşlar ise ruhsat harç bedellerini merak etti. "Silah bulundurma ruhsatı ne kadar", "Taşıma ruhsatı ne kadar, kaç TL" gibi sorular gündeme geldi.

İşte, yeni ruhsat ücretleri...

SİLAH RUHSATI NE KADAR 2025

Her yıl için gerçek kişilere verilecek silah taşıma izin ruhsatı için maktu harç tutarı yıllık 31 bin 600 lira olarak belirlendi.

Silah ruhsatları 5 yıllık verildiği için, 5 yıllık silah taşıma ruhsatı vergisi 79 bin TL'den 158 bin TL'ye çıktı. Yani tabanca taşıma ruhsatı almak isteyenler 5 yıllık ruhsat için bu vergiyi ödeyecek.

Bu tutar, bulundurma ruhsatları için de arttı. 5 yıllık tabanca bulundurma ruhsatı 50 bin 565 lira oldu. İlgili karara göre 5 yıllık bulundurma harç ücreti 25.282,70 TL'den 50.565 TL'ye, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnamesi de 611,20 TL'den 1.225 TL'ye yükseldi.