Simpsonlar yine bildi! Devamı gelirse, tüm dünya felaketi yaşayacak…

Geçtiğimiz günlerde yaşanan güneş patlaması, The Simpsonlar'ın bir kehanetinin daha gerçekleştiğine dair endişeleri artırdı.
Son yılların en güçlü jeomanyetik fırtınası olarak kaydedilen bu patlama, özellikle Kuzey Amerika ve çeşitli bölgelerde günlük hayatı etkileyebilecek potansiyele sahip.
Bu beklenmedik gelişme, birçok ülkenin, özellikle Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin kutup ışıklarını gözlemleyebileceği ve aynı zamanda elektronik cihazlarda sorunlara yol açabileceği konusunda endişelenmesine neden oldu.
Simpsonlar aylar öncesinden bildi
Geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir Simpsonlar bölümünde güneş patlaması meydana geliyor.
Dizide, aniden gerçekleşen güneş patlaması sonrasında tüm elektronik cihazlar kullanılamaz hale geliyor ve dünya karanlığa gömülüyor.
Uzmanlar uyarıyor
Bu bölümün yayınlanmasının ardından İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, benzer bir felaketin dijital cihazları sekteye uğratabileceğine dair açıklamalarda bulundu.
Dowden, İngiliz vatandaşlarını bu olasılığa karşı hazırlıklı olmaları için mum ve pille çalışan radyo gibi eski teknolojileri stoklamaya çağırdı.