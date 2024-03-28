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Simpsonlar yine bildi! Devamı gelirse, tüm dünya felaketi yaşayacak…

Simpsonlar yine bildi! Devamı gelirse, tüm dünya felaketi yaşayacak… Simpsonlar'ın şaşırtıcı kehanetleri, bir kez daha gündeme bomba gibi düştü! Tüm dünya, bu sefer gerçekleşen kehanetin şaşkınlığını yaşıyor. İzleyiciler, korkulu bekleyiş içinde! Eğer devamı gerçekleşirse…